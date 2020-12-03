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«Назови код»: подробности смерти в прямом эфире 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Назови код»: подробности смерти в прямом эфире
Фото: ВКонтакте
Стример Reeflay (Стас Решетников), запечатлевший во время очередного прямого эфира смерть своей подруги, постоянно ссорился с девушкой и выгонял ее из дома. Об этом «Пятому каналу» рассказала соседка блогера.
«Рамблер» писал, что по предварительной информации, Валентину по прозвищу Панини блогер Reeflay выгнал из дома на улицу из-за того, что она устроила в квартире беспорядок, и девушка умерла от переохлаждения.
Российский стример показал смерть подруги в прямом эфире
По словам соседки, пара снимала дом в подмосковной деревне, и ее жителям приходилось быть свидетелями шумных вечеринок и драк блогера и его подруги.

«Ну что мы слышали? Постоянные драки, скандалы. Они постоянно были пьяные. К ним очень часто много людей приезжало в ночной период времени», — пояснила она.

Соседка также отметила, что в день трагедии молодые люди вновь поссорились и в наказание парень выставил свою беременную девушку в одном белье на мороз. По ее словам, Валентина провела на улице около 10-15 минут, а Решетников требовал у нее назвать какой-то код.

«При виде нас он загнал ее назад домой. Услышали крики, была драка. Мы уехали, через полчаса вернулись, и нам сказали, что она уже мертва», — заявила женщина.

Она также отметила, что подобное происходило часто, и на улице в ходе ссор оказывались то блогер, то его подруга.

«Но они были в одежде. А сегодня вот…», — подытожила соседка.

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