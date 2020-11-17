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Египтянин изнасиловал 16-летнюю россиянку

Павел Тиунов
51 минуту назад
В Санкт-Петербурге полицейские задержали египтянина, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней местной жительницы, сообщает РЕН ТВ.
Египтянин изнасиловал 16-летнюю россиянку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент, по словам потерпевшей, произошел в петербургском хостеле. 37-летний гражданин Египта позвал 16-летнюю россиянку в номер, где позже над ней надругался. Об изнасиловании девушка рассказала своему отцу, который обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Оказалось, что он находится в России с марта текущего года. Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ростовская полиция завила о розыске таксиста-насильника 15-летней школьницы. Инцидент произошел 16 ноября в городе Шахты. По данным ростовской полиции, таксист надругался над школьницей в районе железнодорожного вокзала, а затем скрылся с места преступления. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот. Это худощавый мужчина, на вид ему 25-30 лет, на лице – густая щетина. В распоряжении правоохранителей также оказались два снимка автомобиля, на котором передвигается подозреваемый. Это белый седан Skoda. Журналисты подчеркнули, что ориентировку распространили по постам ГИБДД и ППС, а также передали местным таксистам. Розыск вероятного злоумышленника продолжается.
Происшествия,ГИБДД,РЕН ТВ,Санкт-Петербург,
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