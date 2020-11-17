Египтянин изнасиловал 16-летнюю россиянку

Инцидент, по словам потерпевшей, произошел в петербургском хостеле. 37-летний гражданин Египта позвал 16-летнюю россиянку в номер, где позже над ней надругался. Об изнасиловании девушка рассказала своему отцу, который обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Оказалось, что он находится в России с марта текущего года. Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается.