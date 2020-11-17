Египтянин изнасиловал 16-летнюю россиянку

Ранее, как сообщал «Рамблер», ростовская полиция завила о розыске таксиста-насильника 15-летней школьницы. Инцидент произошел 16 ноября в городе Шахты. По данным ростовской полиции, таксист надругался над школьницей в районе железнодорожного вокзала, а затем скрылся с места преступления. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот. Это худощавый мужчина, на вид ему 25-30 лет, на лице – густая щетина. В распоряжении правоохранителей также оказались два снимка автомобиля, на котором передвигается подозреваемый. Это белый седан Skoda. Журналисты подчеркнули, что ориентировку распространили по постам ГИБДД
и ППС, а также передали местным таксистам. Розыск вероятного злоумышленника продолжается.