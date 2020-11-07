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«Мы в шоке»: на НТВ прокомментировали гибель Колтового 

Майк Габриелян 1 час назад
«Мы в шоке»: на НТВ прокомментировали гибель Колтового
Фото: Instagram
На телеканале НТВ подтвердили информацию о гибели ведущего Александра Колтового.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов «ДНК» и «Звёзды сошлись», Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — сказано на сайте канала.

В управлении МЧС по Московской области рассказали, что Колтовой и его жена летели на самолете в Рыбинск. Через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Ведущий сидел за штурвалом. Он подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле. Машина загорелась после жесткой посадки. Cessna сгорела почти полностью, пилот и его супруга погибли.

«Мы в шоке. Подробностей не знаю», — сказала Юлия Сиверцова, соведущая Колтового.

Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье
Александру Колтовому был 41 год. Он увлекался пилотированием и выкладывал в соцсети видеоролики с полетами на самолётах.
Погибший вёл на НТВ ток-шоу «ДНК» вместе с Юлией Сиверцовой, а также был соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звёзды сошлись». До этого он работал на канале «Наука 2.0»
Ранее «Рамблер» сообщал, что в соцсетях опубликовали фотографии снижающегося над КАД и горящего на земле легкомоторного самолета «Сессна.
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Происшествия , Лера Кудрявцева , МЧС , НТВ
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