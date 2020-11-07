Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье 

В аварии самолета в Люберцах погибли ведущий ток-шоу на НТВ Александр Колтовой и его жена.
Телеграм-каналы опубликовали фотографии снижающегося над КАД и горящего на земле легкомоторного самолета «Сессна». \
На нем 41-летний Котловой и его супруга летели в Рыбинск.
Ведущий сообщил по радиосвязи, что двигатель отказал, Он стал искать место для аварийной посадки, выбрал пустырь вблизи 25 километра МКАД, но посадить воздушное судно не сумел.
Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. был соведущим шоу «Звезды сошлись».
Ранее «Рамблер» сообщал, что самолет упал в Волгу и попал на видео.