Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье 

Майк Габриелян 39 минут назад
В аварии самолета в Люберцах погибли ведущий ток-шоу на НТВ Александр Колтовой и его жена.
Телеграм-каналы опубликовали фотографии снижающегося над КАД и горящего на земле легкомоторного самолета «Сессна». \
Легкомоторный самолет упал в Подмосковье
На нем 41-летний Котловой и его супруга летели в Рыбинск.
Ведущий сообщил по радиосвязи, что двигатель отказал, Он стал искать место для аварийной посадки, выбрал пустырь вблизи 25 километра МКАД, но посадить воздушное судно не сумел.
Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. был соведущим шоу «Звезды сошлись».
Ранее «Рамблер» сообщал, что самолет упал в Волгу и попал на видео.
Происшествия , Видео , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение