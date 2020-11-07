Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье 

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В аварии самолета в Люберцах погибли ведущий ток-шоу на НТВ Александр Колтовой и его жена.

На нем 41-летний Котловой и его супруга летели в Рыбинск.

Ведущий сообщил по радиосвязи, что двигатель отказал, Он стал искать место для аварийной посадки, выбрал пустырь вблизи 25 километра МКАД, но посадить воздушное судно не сумел.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. был соведущим шоу «Звезды сошлись».