Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Участник штурма Дубровки рассказал о жутком моменте 

Артём Кульша 1 час назад
Участник штурма Дубровки рассказал о жутком моменте
Фото: ТАСС
Участники штурма Театрального центра на Дубровке сначала решили, что опоздали. Об этом один из них, Виталий Демидкин, заявил «Царьграду».
23 октября 2002 года, как сообщал «Рамблер», 40 террористов захватили в заложники более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост» и работников Театрального центра на Дубровке. В ходе операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании террористы и погибли 130 заложников.
Соловьев предупредил Зеленского о «Норд-Осте»
Сегодня Демидкин, полковник подразделения «Альфа», высказал мнение, что решение пустить усыпляющий газ в здание театра перед началом штурма было наиболее бескровным и эффективным путем, но выглядело это шокирующе.

«Столько людей сидело в креслах, и все словно мертвые», — рассказал он.

По словам полковника, головы заложников были наклонены, а лица — серыми. Из-за этого он подумал, что террористы всех их расстреляли. Демидкин осознал свою ошибку, когда один из заложников всхрапнул. Полковник высказал мнение, что иного способа разрешения ситуации, кроме штурма, не было, так как боевики выдвинули невыполнимое требование — вывод войск из Чечни.

«Можно было еще протянуть день-два, но мне кажется, в этом случае жертв было бы еще больше. Дальше мучить людей, наверное, смысла не было», — добавил полковник.

Комментарии 8
Происшествия , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы в маске: ситуация с коронавирусом ухудшается
Пока вы в маске: ситуация с коронавирусом ухудшается 37
Власти сделали предупреждение олигархам
Власти сделали предупреждение олигархам 36
Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе
Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе 478
Пока вы спали: российскую вакцину потребовали через суд
Пока вы спали: российскую вакцину потребовали через суд 150
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение