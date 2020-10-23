Участник штурма Дубровки рассказал о жутком моменте 

Участники штурма Театрального центра на Дубровке сначала решили, что опоздали. Об этом один из них, Виталий Демидкин, заявил «Царьграду».

23 октября 2002 года, как сообщал «Рамблер», 40 террористов захватили в заложники более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост» и работников Театрального центра на Дубровке. В ходе операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании террористы и погибли 130 заложников.

Сегодня Демидкин, полковник подразделения «Альфа», высказал мнение, что решение пустить усыпляющий газ в здание театра перед началом штурма было наиболее бескровным и эффективным путем, но выглядело это шокирующе.

«Столько людей сидело в креслах, и все словно мертвые», — рассказал он.

По словам полковника, головы заложников были наклонены, а лица — серыми. Из-за этого он подумал, что террористы всех их расстреляли. Демидкин осознал свою ошибку, когда один из заложников всхрапнул. Полковник высказал мнение, что иного способа разрешения ситуации, кроме штурма, не было, так как боевики выдвинули невыполнимое требование — вывод войск из Чечни.