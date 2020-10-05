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Студентка исчезла после прогулки на яхте с бизнесменом 

Александр Котлеткин 10 минут назад
20-летняя студентка Лилия Бирулина пропала в Крыму после прогулки на яхте с московским бизнесменом. Об этом сообщает Lenta.ru.
По сведениям Telegram-канала Mash, девушка зимой переехала в Севастополь, где училась в университете и подрабатывала репетитором. Некоторое время назад она познакомилась с 43-летним московским бизнесменом Петром Шапиро.
29 сентября Лилия сообщила матери, что едет с мужчиной кататься на яхте. С тех пор связи с девушкой нет. Неизвестно куда предприниматель собирался везти студентку, а также были ли на борту другие спутники. По словам родственников, катер отплыл из бухты Круглая — и вскоре вернулся, но уже без Лилии.
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Происшествия , Фото , Республика Крым , Севастополь
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