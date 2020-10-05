20-летняя студентка Лилия Бирулина пропала в Крыму после прогулки на яхте с московским бизнесменом. Об этом сообщает Lenta.ru.

По сведениям Telegram-канала Mash, девушка зимой переехала в Севастополь , где училась в университете и подрабатывала репетитором. Некоторое время назад она познакомилась с 43-летним московским бизнесменом Петром Шапиро.

29 сентября Лилия сообщила матери, что едет с мужчиной кататься на яхте. С тех пор связи с девушкой нет. Неизвестно куда предприниматель собирался везти студентку, а также были ли на борту другие спутники. По словам родственников, катер отплыл из бухты Круглая — и вскоре вернулся, но уже без Лилии.