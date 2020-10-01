С тремя пакетами на голове: найден мертвым сотрудник ЦАГИ 

По данным канала, тело инженера было обнаружено в его гараже в ГСК «Мечта-2» в Жуковском. Он сидел в своей машине Mitsubishi Lancer.

На голове у сотрудника ЦАГИ были три полимерных пакета с прикрепленным резиновым шлангом, который шел из газового баллона с надписью «гелий», пишет Telegram-канал.

«Тело мужчины пролежало в автомобиле около двух дней. Следственный комитет уже проводит проверку», — отмечается в сообщении.

Ранее, как писал «Рамблер», в оросительном канале в Волгоградской области в утонувшем автомобиле Renault Logan были найдены пять трупов: двух мужчин и трех женщин. Следователи полагают, что водитель машины не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в канал.