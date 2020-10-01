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С тремя пакетами на голове: найден мертвым сотрудник ЦАГИ 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
С тремя пакетами на голове: найден мертвым сотрудник ЦАГИ
Фото: ТАСС
Инженер Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского был найден мертвым с тремя пакетами на голове. Об этом пишет Telegram-канал Hue.
По данным канала, тело инженера было обнаружено в его гараже в ГСК «Мечта-2» в Жуковском. Он сидел в своей машине Mitsubishi Lancer.
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На голове у сотрудника ЦАГИ были три полимерных пакета с прикрепленным резиновым шлангом, который шел из газового баллона с надписью «гелий», пишет Telegram-канал.

«Тело мужчины пролежало в автомобиле около двух дней. Следственный комитет уже проводит проверку», — отмечается в сообщении.

Ранее, как писал «Рамблер», в оросительном канале в Волгоградской области в утонувшем автомобиле Renault Logan были найдены пять трупов: двух мужчин и трех женщин. Следователи полагают, что водитель машины не справился с управлением и допустил опрокидывание авто в канал.
Происшествия , ЦАГИ , СКР
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