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16-часовое изнасилование закончилось смертью 

Александр Котлеткин 17 минут назад
24 июня 2002 года серийный маньяк похитил 15-летнюю американку Кару Робинсон Чемберлен. Девушка поливала цветы в палисаднике своей подружки, пока та принимала душ, когда подъехавший к дому незнакомец предложил Каре несколько брошюр. Затем мужчина приставил к её шее пистолет, подтащил к машине и засунул жертву в пластиковый контейнер. Об этом рассказывает LIFE.
Маньяк связал девочку и отвёз в свою квартиру, где насиловал Кару на протяжении 16-ти часов. Всё это время она думала только о том, как вырваться из плена, а также старалась запомнить внешность незнакомца. Когда мужчина уснул, девочка высвободилась из наручников и сбежала.
Один из местных жителей помог Каре добраться до полицейского участка. Ее похитителем оказался серийный убийца Ричард Эвониц, на счету которого уже были жизни трёх других девушек. Полицейские пустились за ним в погоню, но им не удалось схватить преступника — Эвониц покончил с собой.
Пережитое насилие не сломило девушку. Кара стала полицейским и занималась расследованиями случаев сексуального насилия и жестокого обращения с детьми. Недавно она создала популярный аккаунт в "Тиктоке", где даёт советы о том, как справиться с психологическими травмами, выбраться из наручников и вообще избежать опасной ситуации.
«Если вы оказались похищены, главное, дождаться, когда преступник утратит бдительность, и тогда начинать действовать. Также следует внимательно его изучить, так как эта информация потом поможет следствию», — советует девушка.
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Происшествия , Фото
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