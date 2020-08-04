Отдых в Турции закончился избиением 

Топ-модель из Украины Дарью Кирилюк избили на пляже в Турции . Об этом сообщает Lenta.ru. Кирилюк рассказала у себя на странице в Instagram, что охранники пляжа Момо на турецком курорте Чешме избили девушку, ее парня и их друзей.

«Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! Они били девушек по лицу!» — подчеркнула она. В качестве доказательства модель выложила свой окровавленный снимок в блог.

Владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер заявил, что конфликт произошел между двумя компаниями, однако гостей и охранников среди них не было. Кроме того, Бешер заявил, что намерен защищаться после высказанных обвинений Кирилюк в суде.