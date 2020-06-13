В Казани введен режим ЧС 

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Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

«По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сообщают спасатели.

Сейчас на станции наблюдается факельное горение газа. Оно уже меньше размером, газ выгорает, давление в резервуаре падает. Пожарные защищают от огня соседние емкости.

«Проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Татарстан Константин Чанышев.

Накануне около 10 вечера спасателям поступило сообщение о взрыве в здании на улице Северо-Западная, д. 10. Там расположена Казанская кустовая база ООО «Газпром сжиженный газ».

Взрыв произошел в здании операторной, загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 куб. м. Началось факельное горение высотой до 50 метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

В результате ЧП обрушилась операторная. Из-под конструкций пожарные извлекли двух пострадавших. В результате взрыва погиб один человек.