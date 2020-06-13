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В Казани введен режим ЧС 

Майк Габриелян и ещё 62 18 минут назад
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции. Об этом сообщает управление МЧС по республике.
«По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сообщают спасатели.
Сейчас на станции наблюдается факельное горение газа. Оно уже меньше размером, газ выгорает, давление в резервуаре падает. Пожарные защищают от огня соседние емкости.
«Проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Татарстан Константин Чанышев.
Накануне около 10 вечера спасателям поступило сообщение о взрыве в здании на улице Северо-Западная, д. 10. Там расположена Казанская кустовая база ООО «Газпром сжиженный газ».
Взрыв газа на станции в Казани: раскрыты подробности ЧП
Взрыв произошел в здании операторной, загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 куб. м. Началось факельное горение высотой до 50 метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.
В результате ЧП обрушилась операторная. Из-под конструкций пожарные извлекли двух пострадавших. В результате взрыва погиб один человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что МЧС раскрыло подробности ЧП в Казани.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , МЧС , Казань
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