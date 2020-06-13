Раскрыты подробности взрыва газа в Казани

В МЧС России раскрыли подробности пожара на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, министерство отметило, что перед пожаром на станции был взрыв в здании операторной, в результате которого произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров.
В МЧС добавили, что после взрыва произошло обрушение операторной, из под завалов которой спасатели достали четверых пострадавших.
Кроме того, уточняется, что в воздухе над газораспределительной станцией не выявили превышения вредных веществ.