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В МЧС рассказали подробности пожара в Казани 

Газета.Ru и ещё 52 37 минут назад
Раскрыты подробности взрыва газа в Казани
Фото: РИА Новости
В МЧС России раскрыли подробности пожара на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, министерство отметило, что перед пожаром на станции был взрыв в здании операторной, в результате которого произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров.
В МЧС добавили, что после взрыва произошло обрушение операторной, из под завалов которой спасатели достали четверых пострадавших.
Кроме того, уточняется, что в воздухе над газораспределительной станцией не выявили превышения вредных веществ.
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Происшествия , Пожары , Пожар в Казани , МЧС , Казань
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