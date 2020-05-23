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Сумма долгов захватчика банка в Москве составила более 1,8 млн рублей 

ТАСС 53 минуты назад
Мужчина, который захватил отделение "Альфа-банка" в центре Москвы, имеет непогашенные задолженности на общую сумму более 1 млн 808 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Захвативший банк Алексей Барышников из Нижневартовска имеет различные долги: штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам. Общая сумма его долгов составляет 1 млн 808 тыс. 979 рублей", — сказал собеседник агентства.
Установлена личность захватчика банка в Москве
Ранее в субботу мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. По версии следствия, захватчик имел при себе взрывное устройство. В ходе проведения спецоперации оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан. В результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. В его сумке обнаружен муляж взрывного устройства. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве по факту захвата заложников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , Видео , Алексей Барышников , Росгвардия , СКР , ГИБДД , МВД , Альфа-банк , Москва , Нижневартовск
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