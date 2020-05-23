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Установлена личность захватчика банка в Москве 

Майк Габриелян и ещё 44 2 минуты назад
Установлена личность задержанного захватчика Альфа-банка в Москве. Это уроженец Нижневартовска 34-летний Алексей Барышников сообщают телеграм-каналы.
По одним данным он требовал у банкиров деньги, по другим — не выдвигал никаких условий, кроме приезда Ольги Бузовой.
Захватившего столичный банк взяли штурмом
В Альфа-банке склонны считать, что напавший был в невменяемом состоянии.
«Все завершилось благополучно, никто не пострадал. Захватчик — условно захватчик, потому что, мне кажется, это просто нездоровый человек, — находится у правоохранительных органов», — сказал РИА Новости директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.
Журналисты уже пообщались с коллегами Барышникова и версия банкиров косвенно подтвердилась: временами он казался странным.
«Он вроде как неплохой парнишка по характеру, вежливый. Но были свои особенности, временами казался странным в некоторых моментах…Как коллега обычный, ничего особенного, общался нормально с коллективом. Может сошёл с ума», — заявил один из бывших коллег подозреваемого в захвате заложников.
Нападение на банк произошло днём, 23 мая. Мужчина в форме доставщика еды зашел в офис финучреждения на улице Земляной Вал и заявил, что в его сумке находится взрывное устройство. В здании было несколько человек, сотрудники банка смогли вывести их, в помещении остался только один заложник. Подозреваемый активно общался с внешним миром. Участвовал в прямой трансляции, ответил на звонок матери (заявил, что у него все нормально и попросил перезвонить позднее), и пытался связаться с телеведущей Бузовой.
В итоге мужчину обезвредила группа захвата. У него нашли муляж взрывного устройства. СКР возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что телеведущая Ольга Бузова готова была приехать в банк по требованию подозреваемого Барышникова.
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Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы , Алексей Гиязов , Алексей Барышников , СКР , МВД , Альфа-банк , РИА Новости , Нижневартовск
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