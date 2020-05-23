Установлена личность захватчика банка в Москве 

По одним данным он требовал у банкиров деньги, по другим — не выдвигал никаких условий, кроме приезда Ольги Бузовой.

В Альфа-банке склонны считать, что напавший был в невменяемом состоянии.

«Все завершилось благополучно, никто не пострадал. Захватчик — условно захватчик, потому что, мне кажется, это просто нездоровый человек, — находится у правоохранительных органов», — сказал РИА Новости директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

Журналисты уже пообщались с коллегами Барышникова и версия банкиров косвенно подтвердилась: временами он казался странным.

«Он вроде как неплохой парнишка по характеру, вежливый. Но были свои особенности, временами казался странным в некоторых моментах…Как коллега обычный, ничего особенного, общался нормально с коллективом. Может сошёл с ума», — заявил один из бывших коллег подозреваемого в захвате заложников.

Нападение на банк произошло днём, 23 мая. Мужчина в форме доставщика еды зашел в офис финучреждения на улице Земляной Вал и заявил, что в его сумке находится взрывное устройство. В здании было несколько человек, сотрудники банка смогли вывести их, в помещении остался только один заложник. Подозреваемый активно общался с внешним миром. Участвовал в прямой трансляции, ответил на звонок матери (заявил, что у него все нормально и попросил перезвонить позднее), и пытался связаться с телеведущей Бузовой.

В итоге мужчину обезвредила группа захвата. У него нашли муляж взрывного устройства. СКР возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников.

Ранее «Рамблер» сообщал, что телеведущая Ольга Бузова готова была приехать в банк по требованию подозреваемого Барышникова.