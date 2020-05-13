Соцработница из Уфы Адиля Нуруллина издевалась над детьми и снимала воспитанников приюта на видео, которые выкладывала в соцсети. Девушку отстранили от работы, ведется проверка. Об этом сообщает телеканал «360».

Как сообщает «Life», в сеть попали несколько видеороликов. На одном из видео соцработница просит одного ребёнка ударить другого, а после того, как это происходит, говорит, что «пошутила». На другой видеозаписи она снимает девочку и произносит фразу: «Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать».

Свои посты девушка подписывала фразами: «Пока никого не убила» и «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой».