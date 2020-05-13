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«Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Соцработница из Уфы Адиля Нуруллина издевалась над детьми и снимала воспитанников приюта на видео, которые выкладывала в соцсети. Девушку отстранили от работы, ведется проверка. Об этом сообщает телеканал «360».
Как сообщает «Life», в сеть попали несколько видеороликов. На одном из видео соцработница просит одного ребёнка ударить другого, а после того, как это происходит, говорит, что «пошутила». На другой видеозаписи она снимает девочку и произносит фразу: «Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать».
Свои посты девушка подписывала фразами: «Пока никого не убила» и «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой».
Директор приюта рассказал журналистам, что девушка работает с Нового года и раньше грубого поведения за ней не замечали. К проверке инцидента подключились прокуратура и правоохранители. Сама Нуруллина после начавшегося скандала не смогла объяснить свое поведение.
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Происшествия , Фото , Генпрокуратура РФ , Уфа
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