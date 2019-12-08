Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку

В соцсетях появились слухи, что погибший тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков оставил предсмертную записку, в которой говорится о слежке со стороны сотрудников ФСИН . Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.

В послании Чулкова якобы сказано, что следователи и сотрудники ФСИН делали его жизнь невыносимой. Они доводили его, следили за каждым шагом и мучили родственников, которым предлагали его «сдать».

Официальных комментариев по поводу записки пока нет. Журналисты местного издания «Протамбов» опросили свои источники, и они не подтвердили версию о «мучениях» Чулкова и его родни.

Ранее «Рамблер» сообщал , что вице-губернатор Тамбовской области разбился насмерть, выпав из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Чулков не пережил падения с пятого этажа, он скончался сегодня, в шесть утра. В тамбовском управлении СКР подтвердили его смерть. Ведомство начало проверку.

Глеб Чулков в 2008 году стал вице-губернатором Тамбовской области. До этого возглавлял комитет по управлению имуществом. Чиновника задержали в минувшем октябре по подозрению в мошенничестве с имуществом государственного комплекса «Рассказовский рынок». Суд отправил вице-губернатора под домашний арест.