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Политика

Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку 

Рамблер 25 минут назад
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Фото: protambov.ru
В соцсетях появились слухи, что погибший тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков оставил предсмертную записку, в которой говорится о слежке со стороны сотрудников ФСИН. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.
Тамбовский вице-губернатор погиб под домашним арестом
В послании Чулкова якобы сказано, что следователи и сотрудники ФСИН делали его жизнь невыносимой. Они доводили его, следили за каждым шагом и мучили родственников, которым предлагали его «сдать».
Официальных комментариев по поводу записки пока нет. Журналисты местного издания «Протамбов» опросили свои источники, и они не подтвердили версию о «мучениях» Чулкова и его родни.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вице-губернатор Тамбовской области разбился насмерть, выпав из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом.
Чулков не пережил падения с пятого этажа, он скончался сегодня, в шесть утра. В тамбовском управлении СКР подтвердили его смерть. Ведомство начало проверку.
Глеб Чулков в 2008 году стал вице-губернатором Тамбовской области. До этого возглавлял комитет по управлению имуществом. Чиновника задержали в минувшем октябре по подозрению в мошенничестве с имуществом государственного комплекса «Рассказовский рынок». Суд отправил вице-губернатора под домашний арест.
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Комментарии 71 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Глеб Чулков , СКР , ФСИН
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