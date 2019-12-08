Тамбовский вице-губернатор погиб под домашним арестом

«Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», — сказал источник.

Чулков погиб сегодня в шесть утра. В управлении СКР по Тамбовской области подтвердили его смерть. Ведомство начало проверку.

Глеб Чулков руководил комитетом по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 по 2008 год, а затем был назначен вице-губернатором области. Чиновника задержали 16 октября 2019 года по подозрению в покушении на мошенничество. Речь шла о хищении имущества государственного комплекса «Рассказовский рынок». Суд отправил вице-губернатора под домашний арест.