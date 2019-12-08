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Тамбовский вице-губернатор погиб под домашним арестом 

Рамблер + ещё 25 36 минут назад
Тамбовский вице-губернатор погиб под домашним арестом
Фото: onlinetambov.ru
Тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков разбился насмерть, упав из окна квартиры, в которой находился под домашним арестом. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», — сказал источник.
Чулков погиб сегодня в шесть утра. В управлении СКР по Тамбовской области подтвердили его смерть. Ведомство начало проверку.
Глеб Чулков руководил комитетом по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 по 2008 год, а затем был назначен вице-губернатором области. Чиновника задержали 16 октября 2019 года по подозрению в покушении на мошенничество. Речь шла о хищении имущества государственного комплекса «Рассказовский рынок». Суд отправил вице-губернатора под домашний арест.
Ранее «Рамблер» сообщал, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская будет отбывать домашний арест в трехэтажном особняке.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Татьяна Быковская , Глеб Чулков , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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