Умерли дети: новый скандал в главном онкоцентре России

В главном онкоцентре России скончались двое детей. Причиной могла стать врачебная ошибка

В течение одной ночи в Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина скончались два подростка. Об этом сообщил замдиректора НИИ Детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

«Произошло трагическое событие, сегодня ночью погибло двое детей — девочки 14 и 17 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз, после трансплантации костного мозга. Как мы можем предполагать, в результате ошибок допущенных командой Варфоломеевой [нынешний руководитель НИИ имени Блохина] и Киргизова [замруководителя учреждения]», — цитирует Рыкова «Эхо Москвы».

Специалист уточнил, что раньше в онкоцентре детская смертность в среднем была «один человек в два года», что составляло меньше 1% от общего числа пациентов.

«Сейчас это уже два человека за сутки», — говорит Рыков.

Врач также выразил надежду, что после произошедшего в медицинском учреждении проведут проверку, однако он не уверен, что она будет «объективной».

Также Рыков заявил, что семьи детей, находящихся в НИИ имени Блохина на лечении, запугивает руководство клиники.