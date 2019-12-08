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В главном онкоцентре России скончались двое детей. Причиной могла стать врачебная ошибка 

Ura.Ru 37 минут назад
Умерли дети: новый скандал в главном онкоцентре России
Фото: depositphotos.com
В течение одной ночи в Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина скончались два подростка. Об этом сообщил замдиректора НИИ Детской онкологии и гематологии Максим Рыков.
«Произошло трагическое событие, сегодня ночью погибло двое детей — девочки 14 и 17 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз, после трансплантации костного мозга. Как мы можем предполагать, в результате ошибок допущенных командой Варфоломеевой [нынешний руководитель НИИ имени Блохина] и Киргизова [замруководителя учреждения]», — цитирует Рыкова «Эхо Москвы».
Специалист уточнил, что раньше в онкоцентре детская смертность в среднем была «один человек в два года», что составляло меньше 1% от общего числа пациентов.
«Сейчас это уже два человека за сутки», — говорит Рыков.
Врач также выразил надежду, что после произошедшего в медицинском учреждении проведут проверку, однако он не уверен, что она будет «объективной».
Также Рыков заявил, что семьи детей, находящихся в НИИ имени Блохина на лечении, запугивает руководство клиники.
«Сегодня директор Иван Стилиди приходил в отделение трансплантации костного мозга. Родителей запугивали, запрещали рассказывать об этих трагических событиях в СМИ, и вообще говорить об этом, угрожали выписками, оказывали психологическое давление», — рассказал врач.
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Комментарии 1 
Теги:
Происшествия , Иван Стилиди , Эхо Москвы
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