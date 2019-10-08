В онкоцентре Блохина продолжились увольнения

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Руководство центра Блохина подписало еще одно заявление об увольнении врача 

РИА Новости 2 часа назад
Еще одно заявление об увольнении врача Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписано, таким образом, из центра уволились пять врачей, еще три заявления остаются на рассмотрении, новых руководству центра не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
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Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
"Всего было восемь заявлений от врачей, пять подписали, вчера было подписано заявление Максиму Юрьевичу Рыкову. Три заявления лежат на рассмотрении, поскольку образована комиссия, которая должна рассмотреть причины, по которым люди собираются уволиться. При этом все эти люди в отпуске сейчас находятся. Как только комиссия закончит свою работу, решится судьба этих заявлений", — рассказали в пресс-службе.
В данный момент вместо решивших уволиться врачей уже работают специалисты из РДКБ, уточнили в пресс-службе.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
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