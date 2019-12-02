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Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей 

Рамблер 22 минуты назад
Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
В центре Москвы у 16-летней школьницы украли сумку Valentino за сто тысяч рублей.
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Как сообщает агентство «Москва», ограбление произошло в подземном переходе на улице Зацепский вал.
Двое неизвестных кавказской наружности напали на девочку, ударили ее в лицо и отобрали сумку Valentino стоимостью 1,5 тысячи евро (около 100 тысяч рублей), пауэрбанк, наушники Apple, транспортную карту «Тройка» и ключи от квартиры.
Мать девушки обратилась в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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