Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей

В центре Москвы у 16-летней школьницы украли сумку Valentino за сто тысяч рублей.

Как сообщает агентство «Москва», ограбление произошло в подземном переходе на улице Зацепский вал.

Двое неизвестных кавказской наружности напали на девочку, ударили ее в лицо и отобрали сумку Valentino стоимостью 1,5 тысячи евро (около 100 тысяч рублей), пауэрбанк, наушники Apple, транспортную карту «Тройка» и ключи от квартиры.