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Общество

Убили после групповухи 

Рамблер 1 час назад
Полиция возбудила уголовное дело через два года после гибели 18-летней модели Иваны Смит.
Ивана Смит выпала с балкона 20 этажа после сексуальной оргии с американским миллионером Алексом Джонсом и его женой Луной в декабре 2017 года. Ее обнаженное тело обнаружили через несколько часов на крыше шестого этажа. В крови Иваны нашли наркотики и алкоголь. Дело тогда переквалифицировали в несчастный случай.
Через два года, после повторного вскрытия, под ногтями модели нашли следы ДНК миллионера. На теле девушки нашли синяки и травмы на затылке. Семья считает, что Ивана погибла в номере, до падения с балкона. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Алекс Джонсон отрицает свою причастность к смерти девушки. Он только признался, что занимался групповым сексом с Иваной Смит.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Алекс Джонсон , Алекс Джонс
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