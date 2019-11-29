Убили после групповухи

Полиция возбудила уголовное дело через два года после гибели 18-летней модели Иваны Смит.

Ивана Смит выпала с балкона 20 этажа после сексуальной оргии с американским миллионером Алексом Джонсом и его женой Луной в декабре 2017 года. Ее обнаженное тело обнаружили через несколько часов на крыше шестого этажа. В крови Иваны нашли наркотики и алкоголь. Дело тогда переквалифицировали в несчастный случай.

Через два года, после повторного вскрытия, под ногтями модели нашли следы ДНК миллионера. На теле девушки нашли синяки и травмы на затылке. Семья считает, что Ивана погибла в номере, до падения с балкона. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».