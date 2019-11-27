Кровавый отпуск в Доминикане

Автобус с 39 российскими туристами разбился в ДТП с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа. По предварительным данным, причиной трагедии стали резкий маневр и перестроения грузовика. Попавшие в ДТП россияне ехали на отдых от туроператора Anex Tour. Они были застрахованы в компании ERV.

Точных данных о количестве раненых россиян пока нет. Не менее 15 человек находятся в критическом состоянии. Они были доставлены вертолетами в медицинские центры города Санто-Доминго, где сейчас их оперируют.

Как сообщает РИА Новости, среди попавших в ДТП туристов есть дети. Погибших нет.

Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок. Об этом сообщило российское посольство в Венесуэле, курирующее отношения с Доминиканой.

Валерия Агбальянц, одна из пострадавших рассказала, что сначала автобус стал резко тормозить, затем его повело в разные стороны, он завалился налево, но продолжил ехать. Пассажиры по левую сторону от водителя «счесали» спины и руки. Люди по правую сторону падали на тех, кто был слева.

Когда автобус остановился, Агбальянц услышала странные звуки и испугалась, что он может взорваться.