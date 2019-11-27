Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
Цитаты Зеленского напечатали на носках
Цитаты Зеленского напечатали на носках
Украина

Кровавый отпуск в Доминикане 

Рамблер 49 минут назад
Автобус с 39 российскими туристами разбился в ДТП с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа. По предварительным данным, причиной трагедии стали резкий маневр и перестроения грузовика. Попавшие в ДТП россияне ехали на отдых от туроператора Anex Tour. Они были застрахованы в компании ERV.
Точных данных о количестве раненых россиян пока нет. Не менее 15 человек находятся в критическом состоянии. Они были доставлены вертолетами в медицинские центры города Санто-Доминго, где сейчас их оперируют.
Как сообщает РИА Новости, среди попавших в ДТП туристов есть дети. Погибших нет.
Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок. Об этом сообщило российское посольство в Венесуэле, курирующее отношения с Доминиканой.
Валерия Агбальянц, одна из пострадавших рассказала, что сначала автобус стал резко тормозить, затем его повело в разные стороны, он завалился налево, но продолжил ехать. Пассажиры по левую сторону от водителя «счесали» спины и руки. Люди по правую сторону падали на тех, кто был слева.
Когда автобус остановился, Агбальянц услышала странные звуки и испугалась, что он может взорваться.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Комментарии2 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Доминикана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 321
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 13
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 23
Цитаты Зеленского напечатали на носках
Цитаты Зеленского напечатали на носках
Шпиона-неудачника задержали в Ижевске
Шпиона-неудачника задержали в Ижевске 3
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение