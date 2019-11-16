На историка Соколова могут завести еще одно дело

СКР проверит, виновен ли доцент Олег Соколов в насилии над студентом на лекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, в Петербурге главе СКР Александру Бастрыкину рассказали о произошедшем в 2018 году конфликте. Лектор Соколов проводил открытую лекцию. Один из слушателей задал ему вопрос о плагиате в научных исторических трудах, который доцент воспринял в штыки и счел оскорбительным. Соколов приказал своим приближенным применить насилие к «обидчику». Студента пытались ударить и выволокли из аудитории. Видео инцидента попало на Youtube

Пострадавший обращался в полицию, но не добился результата.

Петренко отметила, что руководитель СКР поручил петербургскому следственному управлению проверить информацию. Кроме того, следователи внимательно изучат все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в различные годы.

По версии следствия, аспирантка Анастасия Ещенко была убита сожителем и научным руководителем Соколовым в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее и пытался утопить части тела в Мойке. Обвиняемый признал вину. Сегодня в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны погибшей.