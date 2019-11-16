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Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию 

Рамблер + ещё 74 14 минут назад
Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию
Фото: Facebook
Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в реанимацию с похорон дочери. Об этом сообщает РБК, принадлежащий Григорию Березкину, со ссылкой на супруга женщины.
«Моя жена сейчас в реанимации», — сказал Олег Ещенко.
Убитую аспирантку хоронят все станицей
О проводах аспирантки в последний путь рассказывает МК.
Анастасию Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу.
От дома на улице Красной, в котором живет семья Ещенко, до кладбища более трех километров. Жители станицы Старовеличковская примыкали к траурной процессии или просто выходили из домов, провожая Настю.
Во время похорон многие искренне сожалели и не понимали — за что?
«Ему самому руки поотрубать надо», — говорили станичники об убийце.
На кладбище родители Насти произнесли несколько слов.
«Самая красивая, самая умная.. Прости нас. Я учил и буду учить детей быть добрыми и справедливыми», — сказал отец, учитель физкультуры в местной школе.
«Прости, что мы к тебе ехали, но не доехали», — в слезах причитала мать.
Ей стало плохо. Скорая увезла женщину в больницу. С ней поехал сын. И могильщики начали закапывать гроб без них.
Ранее «Рамблер» сообщал, что обвиняемый в убийстве доцент Соколов решил помочь с похоронами убитой аспирантки.
Однако семья вряд ли примет помощь. Отец убитой заявил, что он и его жена знали Соколова только заочно, со слов дочери, лично знакомы они не были.
«Я даже не хочу о нем говорить и слышать», — сказал Ещенко.
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Комментарии21 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Олег Ещенко
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