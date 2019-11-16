Мать убитой аспирантки увезли в реанимацию

Мать убитой аспирантки СПбГУ попала в реанимацию с похорон дочери. Об этом сообщает РБК , принадлежащий Григорию Березкину, со ссылкой на супруга женщины.

«Моя жена сейчас в реанимации», — сказал Олег Ещенко.

О проводах аспирантки в последний путь рассказывает МК

Анастасию Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу.

От дома на улице Красной, в котором живет семья Ещенко, до кладбища более трех километров. Жители станицы Старовеличковская примыкали к траурной процессии или просто выходили из домов, провожая Настю.

Во время похорон многие искренне сожалели и не понимали — за что?

«Ему самому руки поотрубать надо», — говорили станичники об убийце.

На кладбище родители Насти произнесли несколько слов.

«Самая красивая, самая умная.. Прости нас. Я учил и буду учить детей быть добрыми и справедливыми», — сказал отец, учитель физкультуры в местной школе.

«Прости, что мы к тебе ехали, но не доехали», — в слезах причитала мать.

Ей стало плохо. Скорая увезла женщину в больницу. С ней поехал сын. И могильщики начали закапывать гроб без них.

Ранее «Рамблер» сообщал , что обвиняемый в убийстве доцент Соколов решил помочь с похоронами убитой аспирантки.

Однако семья вряд ли примет помощь. Отец убитой заявил, что он и его жена знали Соколова только заочно, со слов дочери, лично знакомы они не были.