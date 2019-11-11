«Не сажайте мужа в тюрьму»

Утром 11 ноября женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа дома по улице Чичерина в Бабушкинском районе Москвы , она умерла на месте. По данным издания, погибшую звали Людмила Соколова , ей было 36 лет. Кроме нее погибла ее 9-месячная дочь. Старший ребенок жив. По данным «Интерфакса», он находится в реанимации.

Очевидец сообщил, что шел со стороны трассы, за домом, и увидел на земле под зданием маленького ребенка. Затем перед ним упал «ребенок побольше», а затем — женщина.

Погибшая четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, так как ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия.

Людмила Соколова оставила записку, где женщина просила не винить никого в ее смерти и не сажать мужа в тюрьму.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной происшествия стали личные проблемы женщины.