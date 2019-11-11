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«Не сажайте мужа в тюрьму» 

Рамблер 36 минут назад
Утром 11 ноября женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа дома по улице Чичерина в Бабушкинском районе Москвы, она умерла на месте. По данным издания, погибшую звали Людмила Соколова, ей было 36 лет. Кроме нее погибла ее 9-месячная дочь. Старший ребенок жив. По данным «Интерфакса», он находится в реанимации.
Очевидец сообщил, что шел со стороны трассы, за домом, и увидел на земле под зданием маленького ребенка. Затем перед ним упал «ребенок побольше», а затем — женщина.
Погибшая четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, так как ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия.
Людмила Соколова оставила записку, где женщина просила не винить никого в ее смерти и не сажать мужа в тюрьму.
По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной происшествия стали личные проблемы женщины.
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Комментарии14 
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , Людмила Соколова , Москва
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