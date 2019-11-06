Рядовой Шамсутдинов рассказал о неизбежности расправы над сослуживцами

Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не раскаивается в убийстве, так как поступить «иначе не мог». Об этом рассказал отец молодого человека Салим после встречи с сыном в СИЗО , передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Юноша «в общих чертах» рассказал, что в армии над ним издевались «старослужащие деды», которых он не может простить. По словам молодого человека, «или они бы его грохнули, или он их» — юноша не сожалеет о содеянном, так как осознанно пошел на это, добавил отец.

Салим также отметил, что в СИЗО подросток похудел, но чувствует себя «бодро» и улыбается, а взгляд стал «тяжелый, мужской, взрослый». 6 ноября к юноше приехали адвокаты из Москвы.

Ранее лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье Шамсутдинова.