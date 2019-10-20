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Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление 

Рамблер 14 минут назад
Мать орловской «девочки-маугли» опровергла информацию об издевательствах над ребенком и пригрозила СМИ судом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня! Все это полная брехня! Я буду подавать на это в суд», — заявила мать.
Накануне управление СКР по Орловской области сообщило, что 11-летняя девочка из многодетной семьи попала в больницу в истощенном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело.
Орловская пресса сообщила, что девочка не умеет говорить и ползает на четвереньках, а ее мать якобы злоупотребляет спиртным и издевается над ребенком.
Однако позднее орловский омбудсмен Владимир Поляков опроверг информацию об издевательствах и неблагополучной семье. Он отметил, что плохое состояние ребенка связано с его генетическим заболеванием, а мать испытывала финансовые трудности после смерти супруга.
Мать восьмерых детей не могла выйти на работу и стала распродавать имущество. В конце лета она подписала соглашение с орловским интернатом, и пятеро старших детей переехали туда. Трое младших, включая 11-летнюю дочь, остались с ней.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сосед назвал мать орловской девочки «странной женщиной».
Комментарии15
Происшествия , Видео , Владимир Поляков , СКР , Орёл
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