Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление

Мать орловской «девочки-маугли» опровергла информацию об издевательствах над ребенком и пригрозила СМИ судом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня! Все это полная брехня! Я буду подавать на это в суд», — заявила мать.

Накануне управление СКР по Орловской области сообщило, что 11-летняя девочка из многодетной семьи попала в больницу в истощенном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело.

Орловская пресса сообщила , что девочка не умеет говорить и ползает на четвереньках, а ее мать якобы злоупотребляет спиртным и издевается над ребенком.

Однако позднее орловский омбудсмен Владимир Поляков опроверг информацию об издевательствах и неблагополучной семье. Он отметил, что плохое состояние ребенка связано с его генетическим заболеванием, а мать испытывала финансовые трудности после смерти супруга.

Мать восьмерых детей не могла выйти на работу и стала распродавать имущество. В конце лета она подписала соглашение с орловским интернатом, и пятеро старших детей переехали туда. Трое младших, включая 11-летнюю дочь, остались с ней.