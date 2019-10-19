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Рычит и кидается на еду: в Орле нашли девочку-маугли 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Рычит и кидается на еду: в Орле нашли девочку-маугли
Фото: ТАСС
В инфекционное отделение больницы города Орла поступила «девочка-маугли». По словам врачей, 12-летний ребенок спит на полу, не умеет пользоваться столовыми приборами и общается звуками — гавканьем и воем. Кроме того, она находится в состоянии сильного истощения. Как пояснили горожане местным СМИ, на протяжении всей жизни мать прятала девочку от людей: держала дома в клетке и периодически продавала в сексуальное рабство за бутылку водки.
12-летняя девочка-маугли в состоянии сильного истощения поступила в инфекционное отделение НКМЦ им. З. И. Круглой в Орле. Как сообщает издание «ОрелТаймс», несовершеннолетняя выглядит на пять лет, перемещается исключительно на четвереньках и не умеет разговаривать: только воет и гавкает.
«Она постоянно сползает на пол и прячется в углу, сворачиваясь клубком. Столовыми приборами пользоваться не умеет. На еду накидывается. Быстро проглатывает, срыгивает и вновь пытается съесть. Зрелище не для слабонервных», — рассказали сотрудники медучреждения.
Как уточнила главный врач больницы Людмила Крылова, ребенок поступил в отделение в минувшую среду — ее привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Накануне попадания в больницу девочка вместе с матерью отправилась в гости в Дорогомиловский район, откуда ее и увезли в тяжелом состоянии.
«На лицо задержка психического психомоторного развития. Анализы показали, что девочка истощена. Сейчас врачи продолжают обследование. В дальнейшем предстоит большая работа с психиатром», — сообщила Крылова.
По данным издания «ОрелТаймс», которому удалось пообщаться с жителями района, где девочка жила вместе с матерью, проблемы в семье начались уже давно. Как оказалась, пострадавшая — единственная из восьми детей, кого не забрали органы социальной опеки.
«Мать алкоголичка. Этого ребенка мать всячески прятала. Дома — содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», — рассказал изданию один из местных жителей.
В департаменте соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ситуацию пока не прокомментировали.
В начале марта текущего года правоохранительные органы обнаружили еще одну девочку-маугли, находившуюся в состоянии истощения. Пятилетний ребенок сидел один в заваленной хламом и мусором московской квартире без еды и воды. Кроме того, на шее девочки было украшение, напоминавшее ошейник — оно плотно вросло в ее кожу.
Как позже установили сотрудники органов, у ребенка полностью отсутствовали социальные навыки: девочка не разговаривала и отказывалась идти на контакт с людьми. Для реабилитации ее отправили в Детскую клиническую больницу им. Башляевой, где врачи установили — несовершеннолетняя просто забыла, как ведут себя люди, потому что не имела с ними контакта долгое время.
Мать ребенка, которую срочным образом разыскали правоохранители, заявила, что у дочери никогда не было проблем с ментальным здоровьем. По словам женщины, во всем виноваты полицейские, которые внезапно вошли в квартиру и напугали ребенка.
Она также отметила, что девочка осталась без присмотра впервые в жизни — ранее за ней якобы всегда смотрела няня. Объяснение женщина нашла и для захламленности своей квартиры, которую она якобы не убирала из-за предстоящей перепродажи.
Как сообщили журналистам соседи, Гаращенко всегда производила впечатление благополучной женщины и отказывалась от какой-либо помощи.
«Да, иногда до нас доносился какой-то жуткий запах. Но мы же не знали, что Ира там три комнаты мусора собрала. Никогда не пила, это точно! Это не про алкоголь история», — рассказал kp.ru один из жителей дома, в котором обнаружили истощенного ребенка.
Тем не менее утром того дня, когда малолетнюю дочь Гаращенко нашли в грудах мусора, соседи все же заподозрили неладное: из квартиры непрерывно доносился детский плач. После приезда правоохранителей дверь в квартиру была вскрыта, как и тайна женщины, державшей дочь в квартире, больше напоминавшей свалку.
«Я пошла через эти горы мусора искать ребенка. Девочка сидела на подоконнике, я начала с ней разговаривать. У нее на шее были намотаны ленточки, шарфики, все это в узлах. Мы с соседкой начали все срезать ножницами, потому что боялись, что она может задохнуться. Ребенок мне доверился, я взяла его на ручки и, обняв, вышла с ним из квартиры», — сообщила kp.ru очевидица.
Обвинение Гаращенко было предъявлено уже в середине марта — она проходила по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии». Позже результаты экспертизы также показали, что Гаращенко страдает хроническим расстройством в форме остаточной шизофрении и представляет опасность для себя и других людей.
14 июня 2019 года Головинский районный суд, ссылаясь на результаты психолого-психиатрической экспертизы, решил ограничить москвичку в родительских правах. С женщины также взыскали алименты, а ее ребенка передали в органы соцзащиты под опеку. Саму Гаращенко отправили в психиатрическое отделение при СИЗО-2 УФСИН по Москве «Бутырка».
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Общество , Криминал , Происшествия , Людмила Крылова , СИЗО "Лефортово" , МВД , ФСИН , Комсомольская правда , Орёл
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