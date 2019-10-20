Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление

Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней

Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.

"Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня! Все это полная брехня! Я буду подавать на это в суд", — заявила женщина.

Ранее управление Следственного комитета по Орловской области сообщило, что в городскую больницу поступила девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития. Отмечалось, что в ее семье воспитывались восемь детей, их изъяли и поместили в специализированное учреждение.

Местные СМИ написали, что мать ребенка злоупотребляет спиртным и систематически издевается над ребенком. Однако региональный детский омбудсмен Владимир Поляков опроверг эту информацию, отметив, что девочка росла в семье, которая переживала финансовые трудности из-за смерти главы семейства.

Мать детей не смогла найти работу, стала распродавать имущество и договорилась с одним из интернатов о том, что старшие дети пока поживут там. Состояние же младшего ребенка вызвано не условиями проживания, а генетическим заболеванием, пояснил омбудсмен.