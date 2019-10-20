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Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней 

РИА Новости 1 час назад
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
Фото: РИА Новости
Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.
"Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня! Все это полная брехня! Я буду подавать на это в суд", — заявила женщина.
Ранее управление Следственного комитета по Орловской области сообщило, что в городскую больницу поступила девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития. Отмечалось, что в ее семье воспитывались восемь детей, их изъяли и поместили в специализированное учреждение.
Местные СМИ написали, что мать ребенка злоупотребляет спиртным и систематически издевается над ребенком. Однако региональный детский омбудсмен Владимир Поляков опроверг эту информацию, отметив, что девочка росла в семье, которая переживала финансовые трудности из-за смерти главы семейства.
Мать детей не смогла найти работу, стала распродавать имущество и договорилась с одним из интернатов о том, что старшие дети пока поживут там. Состояние же младшего ребенка вызвано не условиями проживания, а генетическим заболеванием, пояснил омбудсмен.
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Комментарии2
Происшествия , Владимир Поляков , СКР , РЕН ТВ , Орёл , Орловская Область
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