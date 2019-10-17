В деле пропавшей россиянки появились новые подробности

Стали известны подробности исчезновения 19-летней студентки Анны Ивониной из Екатеринбурга . За сутки до пропажи полицейские задержали девушку с веществами. Сотрудники взяли с Анны подписку о невыезде.

По новым оперативным данным, знакомая увезла девушку вместе с ее приятелем на машине до границы с Казахстаном.

Ранее СМИ сообщили, что Анна работала в массажном салоне под ником Нелли, родители были очень возмущены этим и просили ее оттуда уйти.

Студентка пропала в ночь на 13 октября, когда отец с матерью были на отдыхе за границей.

Как сообщал Е1.RU, родители считали, что в исчезновении девушки замешен нерусский мужчина и Анну могут удерживать силой. Из квартиры пропал российский и заграничный паспорт Ивониной.