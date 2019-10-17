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В деле пропавшей россиянки появились новые подробности 

Рамблер 26 минут назад
Стали известны подробности исчезновения 19-летней студентки Анны Ивониной из Екатеринбурга. За сутки до пропажи полицейские задержали девушку с веществами. Сотрудники взяли с Анны подписку о невыезде.
По новым оперативным данным, знакомая увезла девушку вместе с ее приятелем на машине до границы с Казахстаном.
Ранее СМИ сообщили, что Анна работала в массажном салоне под ником Нелли, родители были очень возмущены этим и просили ее оттуда уйти.
Студентка пропала в ночь на 13 октября, когда отец с матерью были на отдыхе за границей.
Как сообщал Е1.RU, родители считали, что в исчезновении девушки замешен нерусский мужчина и Анну могут удерживать силой. Из квартиры пропал российский и заграничный паспорт Ивониной.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Происшествия , Фото , Екатеринбург
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