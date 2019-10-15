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«Мы молились» 

Рамблер 58 минут назад
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщает Риа Новости.
"Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье. На префектуру Тиба на фоне тайфуна также обрушился смерч.
В некоторых районах за двое суток выпало полторы-две месячных нормы осадков, разрушены защитные дамбы.
Из-за паводков затоплены около десяти тысяч домов. В 19 префектурах произошли 140 оползней. Больше всего от тайфуна пострадали Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока.
Без воды до сих пор остаются 133 тысячи домов в 13 префектурах, в 34 тысячах домов нет света.
В пострадавших районах не работают школы и супермаркеты.
«Я проснулся, выглянул в окно и увидел огромную реку, которая текла передо мной», — рассказал один из пострадавших.
«Мы молились», — поделился пережитым другой.
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Происшествия , Фото , Тиба , Япония
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