«Весь на понтах. Любил секс»

В ночь на 11 октября у гаражей, где, по предварительным данным, было совершено преступление, жители Саратова устроили стихийную акцию. Люди окружили машину полиции, в которой, как они думали, находился убийца. Они требовали отдать им преступника. Mash сообщал, что горожане также начали вскрывать гаражи, пытаясь найти преступника.

По данным СМИ, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

Telegram-канал Baza сообщает, что возле отдела полиции, куда отвезли предполагаемого убийцу, собрались люди. Они перекрыли дорогу и потребовали, чтобы к ним вышло руководство полиции.

Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.

СМИ писали, что в школу девочка ходила через гаражный массив. Там позже нашли ее тело. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В Саратове предполагаемого убийцу девятилетней школьницы переодели в форму сотрудника ОМОН, чтобы провести мимо горожан, требовавших самосуда. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев.

Telegram-канал Mash сообщал, что на подозреваемого в убийстве надели маску, чтобы провести мимо людей.

По словам информированного источника «Четвертой власти», в убийстве сознался 35-летний мужчина, которые живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По предварительной информации, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе.

Telegram-канал «112» утверждает, что всего у него шесть судимостей — за изнасилование, кражи, разбой, развратные действия и насильственные действия сексуального характера. По данным канала, мужчина впервые привлек внимание полиции в 20 лет.

Источник «360» заявил, что мужчина ранее был судим «за педофилию». При этом у него самого есть дочь.

Его знакомый рассказал телеканалу, что мужчина «был с виду нормальным человеком», не курил, не пил и не принимал наркотики.

«Всегда работал — что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах. <…> Любил секс с разными партнершами», — рассказал он.