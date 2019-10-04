Четверо погибших: Самолет сел возле кладбища

Военно-транспортный самолет Ан-12 частной украинской авиакомпании совершил аварийную посадку. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Лайнер авиакомпании «Украина Аэроальянс» выполнял чартерный грузовой рейс из испанского Виго во Львов . На его борту, согласно предварительной информации, находились восемь человек — семеро членов экипажа и один сопровождающий.

Около 6:42 по местному времени Ан-12 по причине окончания горючего совершил аварийную посадку на грунт вблизи аэродрома в селе Сокольники Львовской области. По предварительным данным, в результате ЧП есть погибшие.

Кроме того, там сообщили о начале расследования по факту авиапроисшествия, а также о том, что на месте в настоящее работают спасательные службы.

На снимке, которым пресс-служба сопроводила публикацию, Ан-12 с логотипом перевозчика «Украина Аэроальянс» лежит на грунте в окружении кустов и деревьев. Правое крыло транспортника значительно повреждено.