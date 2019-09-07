Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову 

Задержан грабитель, напавший с электрошокером на главу ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом сообщили в МВД России.
«В кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии, 1983 года рождения», — заявила представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в ближайшее время начнутся следственные действия.
Телеграмм-канал Baza пишет, что подозреваемого поймали в подмосковном лесу, где он прятался. Это 36-летний уроженец Казахстана. В момент задержания он спал в шалаше.
Мужчину подозревают в серийных кражах из частных домов в Подмосковье. У него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он мог украсть.
В пятницу ночью разбойник залез в дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой в Подмосковье и случайно столкнулся с ней. Злодей применил электрошокер. Женщина оказала сопротивление, и преступник сбежал с пустыми руками.
Уголовное дело о разбое передали в Следственный комитет.