Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Юрий Луценко В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета , которого не стало ровно три года назад, появились новые версии. Какие именно, не сообщается. Однако генеральный прокурор Украины написал в своем Facebook, что к нему с отчетом по этому делу приходили главы Нацполиции и Уголовного розыска.

«Допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Сделали все возможное», — написал генпрокурор.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва в автомобиле, принадлежавшем владелице интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле.

Шеремет похоронен в Белоруссии. В очерердную годовщину его смерти родные и близкие приехали почтить память убитого журналиста.