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Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине 

Рамблер + ещё 29 20 минут назад
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого не стало ровно три года назад, появились новые версии. Какие именно, не сообщается. Однако генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в своем Facebook, что к нему с отчетом по этому делу приходили главы Нацполиции и Уголовного розыска.
Новая кровь: как убивают журналистов на Украине
«Допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Сделали все возможное», — написал генпрокурор.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва в автомобиле, принадлежавшем владелице интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле.
Шеремет похоронен в Белоруссии. В очерердную годовщину его смерти родные и близкие приехали почтить память убитого журналиста.
Происшествия , Видео , В мире , Украина , Юрий Луценко , Павел Шеремет , Украинская правда
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