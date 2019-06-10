На изъятых у Голунова наркотиках нашли ДНК других людей

На упаковках с наркотиками, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал Титов.

По его словам, в данный момент проводится экспертиза ДНК, результаты которой будут готовы во второй половине дня во вторник.

«О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность», — сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что Генпрокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист свою вину отрицает.