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На изъятых у Голунова наркотиках нашли ДНК других людей 

Рамблер + ещё 56 12 минут назад
На упаковках с наркотиками, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГУ МВД по Москве Юрия Титова.
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«На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал Титов.
По его словам, в данный момент проводится экспертиза ДНК, результаты которой будут готовы во второй половине дня во вторник.
«О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность», — сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Ранее адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что Генпрокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки.
Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. В его рюкзаке был обнаружен наркотик мефедрон, дома у журналиста полицейские нашли еще несколько пакетов с мефедроном и кокаином. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист свою вину отрицает.
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Происшествия , Видео , Криминал
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