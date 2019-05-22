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Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Химик Федор Бахов и еще один человек пострадали в результате утечки ядовитого вещества в центре «Сколково», сообщает «База».
По данным телеграм-канала, в одной из лабораторий московского технопарка произошла утечка химического вещества. Двое людей, находившихся там в это время, в том числе Бахов, обратились за медицинской помощью — у обоих головокружение и затрудненное дыхание.
Согласно предварительной версии медиков, пострадавшие отравились бромом. «База» процитировала Бахова, уже после инцидента заверившего, что он «живой, все в порядке».
В настоящее время на территории «Сколково» работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.
38-летний Федор Бахов — выпускник кафедры высокомолекулярных соединений химического факультета МГУ, кандидат химических наук. В 2012 году СМИ писали о нем как фигуранте так называемого «болотного дела». Тогда Бахова называли начальником отдела инновационных технологий в фирме при научно-исследовательском институте.
Комментарии1
Происшествия , МГУ , МЧС
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