Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие

Химик Федор Бахов и еще один человек пострадали в результате утечки ядовитого вещества в центре «Сколково», сообщает «База».

По данным телеграм-канала, в одной из лабораторий московского технопарка произошла утечка химического вещества. Двое людей, находившихся там в это время, в том числе Бахов, обратились за медицинской помощью — у обоих головокружение и затрудненное дыхание.

Согласно предварительной версии медиков, пострадавшие отравились бромом. «База» процитировала Бахова, уже после инцидента заверившего, что он «живой, все в порядке».

В настоящее время на территории «Сколково» работают сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций