Последствия разлива брома устранили в Сколкове

В одной из компаний-резидентов Технопарка Сколково произошел разлив брома. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека.

На место прибыли экстренные службы.

— Произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, скорая отпустила двоих пострадавших, — заявили «Вечерней Москве» в пресс-службе Сколково.

Разлив случился в связи с нарушением технологии работы, сотрудники МЧС не нашли угроз для последующей работы.

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