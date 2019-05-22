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Последствия разлива брома устранили в Сколкове 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
В одной из компаний-резидентов Технопарка Сколково произошел разлив брома. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали два человека.
На место прибыли экстренные службы.
— Произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, скорая отпустила двоих пострадавших, — заявили «Вечерней Москве» в пресс-службе Сколково.
Разлив случился в связи с нарушением технологии работы, сотрудники МЧС не нашли угроз для последующей работы.
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