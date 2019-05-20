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В Таджикистане рассказали подробности бунта в колонии 

RT на русском 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Организаторами беспорядков в колонии в пригороде Душанбе вечером в воскресенье, 19 мая, были члены террористической группировки «Исламское государство»*, в ходе бунта «зверским способом» были нанесены ножевые ранения трём сотрудникам исправительного учреждения.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.
«Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещённой законом организации «Исламское государство», а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло», — говорится в сообщении.
Как отмечается, один из непосредственных организаторов бунта в колонии является сыном бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана, который примкнул к террористам и был убит в Сирии.
В ведомстве рассказали, что организаторы беспорядков «зверским способом нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения», вследствие чего они погибли.
«Затем были освобождены находящиеся в штрафном изоляторе восемь других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство», — добавили в Минюсте.
После этого «с целью устрашения» они «зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым». Члены этой группы подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких осуждённых и с целью побега напали на сотрудников учреждения.
«В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены», — добавили в Минюсте.
Ранее стало известно, что заключённые, которые были осуждены за причастность к ИГ, устроили бунт в колонии в пригороде Душанбе, погибли 29 заключённых и три надзирателя.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Происшествия , В мире , Криминал , СНГ , Минюст РФ , Исламское государство , МВД , ИТАР-ТАСС , Таджикистан
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