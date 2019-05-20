В Таджикистане рассказали подробности бунта в колонии

Организаторами беспорядков в колонии в пригороде Душанбе вечером в воскресенье, 19 мая, были члены террористической группировки «Исламское государство» *, в ходе бунта «зверским способом» были нанесены ножевые ранения трём сотрудникам исправительного учреждения.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана

«Организаторами беспорядков стали члены террористическо-экстремистской и запрещённой законом организации «Исламское государство», а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло», — говорится в сообщении.

Как отмечается, один из непосредственных организаторов бунта в колонии является сыном бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана, который примкнул к террористам и был убит в Сирии.

В ведомстве рассказали, что организаторы беспорядков «зверским способом нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения», вследствие чего они погибли.

«Затем были освобождены находящиеся в штрафном изоляторе восемь других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство», — добавили в Минюсте

После этого «с целью устрашения» они «зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым». Члены этой группы подожгли медицинскую часть колонии, взяли в заложники нескольких осуждённых и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

«В результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены», — добавили в Минюсте.

Ранее стало известно, что заключённые, которые были осуждены за причастность к ИГ, устроили бунт в колонии в пригороде Душанбе, погибли 29 заключённых и три надзирателя.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.