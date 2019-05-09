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Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100 

Говорит Москва 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Страх стал результатом необъективного освещения в прессе, заявил Михаил Погосян журналистам.
Не прошел техосмотр: новый поворот в трагедии с SSJ
Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение в Шереметьеве в воскресенье. После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.
Говорит Москва: последние новости
Вице-премьер Максим Акимов отверг петицию с требованием запретить полёты SSJ100 СМИ сообщили о проблеме с вылетом самолёта Sukhoi Superjet из Шереметьева СМИ: электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы
Происшествия , Михаил Погосян , Владимир Путин , Сухой , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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