Страх стал результатом необъективного освещения в прессе, заявил Михаил Погосян журналистам.
Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение в Шереметьеве в воскресенье. После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Ранее в интернете появилась петиция с требованием запретить на время расследования полёты Sukhoi Superjet-100, а авторы многих популярных Telegram-каналов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обязать руководителей госструктур, которые производят, эксплуатируют и курируют новые российские самолёты, самим летать только на этих самолётах.