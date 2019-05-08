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ЧП с SSJ-100: сгоревший самолет не прошел техосмотр в Саратове 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Самолет Sukhoi Superjet 100, загоревшийся 5 мая в Шереметьево, ранее в тот же день заправлялся в аэропорту Саратова, но техническое обслуживание там не проходил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая эксплуатирует аэропорт.
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«"АО "Саратовские авиалинии" не осуществляло техническое обслуживание воздушного судна Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшего рейсы SU1360 и SU1361 по маршруту Москва-Саратов-Москва 5 мая 2019 года. АО "Саратовские авиалинии" выполняет работы по обеспечению встречи и вылета воздушных судов», — сообщили в компании.
Следствие рассматривает несколько причин катастрофы, в том числе недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, производящих технический осмотр судна. Также в качестве причин ЧП рассматривается неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Эксперты также взяли образцы топлива из баков SSJ.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
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Катастрофы , Происшествия , Саратов
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