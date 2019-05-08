ЧП с SSJ-100: сгоревший самолет не прошел техосмотр в Саратове

Самолет Sukhoi Superjet 100, загоревшийся 5 мая в Шереметьево, ранее в тот же день заправлялся в аэропорту Саратова, но техническое обслуживание там не проходил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая эксплуатирует аэропорт.

«"АО "Саратовские авиалинии" не осуществляло техническое обслуживание воздушного судна Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшего рейсы SU1360 и SU1361 по маршруту Москва-Саратов-Москва 5 мая 2019 года. АО "Саратовские авиалинии" выполняет работы по обеспечению встречи и вылета воздушных судов», — сообщили в компании.

Следствие рассматривает несколько причин катастрофы, в том числе недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, производящих технический осмотр судна. Также в качестве причин ЧП рассматривается неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Эксперты также взяли образцы топлива из баков SSJ.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.