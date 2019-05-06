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«Бог им судья»: свидетель сгоревшего SSJ рассказал о тащивших ручную кладь пассажирах 

Рамблер 16 минут назад
Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ Михаил Савченко оправдал действия людей, которые пытались спасти свою ручную кладь во время катастрофы.
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Савченко призвал не травить этих людей и предположил, что они действовали на автомате.
«Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате», — написал он в Instagram.
Михаил отметил «оперативные и четкие» действия экипажа. По его словам, «если бы не они, жертв было бы гораздо больше».
Также пассажир поблагодарил наземные службы аэропорта Шереметьево, пожарных, врачей, психологов и сотрудников МЧС и полиции.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
Комментарии
Происшествия , Видео , Пожары , Михаил Савченко , Аэрофлот , МЧС , Аэропорт Шереметьево
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