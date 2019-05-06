«Бог им судья»: свидетель сгоревшего SSJ рассказал о тащивших ручную кладь пассажирах

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ Михаил Савченко оправдал действия людей, которые пытались спасти свою ручную кладь во время катастрофы.

Савченко призвал не травить этих людей и предположил, что они действовали на автомате.

«Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате», — написал он в Instagram.

Михаил отметил «оперативные и четкие» действия экипажа. По его словам, «если бы не они, жертв было бы гораздо больше».

Также пассажир поблагодарил наземные службы аэропорта Шереметьево, пожарных, врачей, психологов и сотрудников МЧС и полиции.