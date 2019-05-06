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Путин заслушал доклады о расследовании катастрофы SSJ-100 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и министра здравоохранения Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево и помощи пострадавшим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта Евгения Дитриха о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, как оказывается медицинская помощь пострадавшим", — сказал Песков.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.
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Политика , Александр Бастрыкин , Евгений Дитрих , Дмитрий Песков , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР
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