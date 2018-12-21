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30 лет взрыву над Локерби 

Рамблер 1 час назад
30 лет назад, 21 декабря 1988 года, пассажирский Boeing 747-121 взорвался в воздухе и упал на жилой квартал в городе Локерби в Шотландии. Погибли 270 человек: 259 на борту самолёта и 11 на земле. Оказалось, что в грузовом отсеке самолета была заложена бомба.
Рейс PA103 вылетел из Лондона в 18:04 UTC и взял курс на Нью-Йорк. В 19:02, когда самолёт пролетал над Шотландией, в грузовом отсеке в носовой части самолёта произошёл взрыв, воздействие которого было усилено разностью между давлением внутри самолёта и давлением окружающей среды.
Фрагменты самолета упали на землю через 46 секунд после взрыва. Пилотская кабина и передняя секция самолета с членами экипажа и пассажирами внутри рухнула почти отвесно вниз с высоты 9300 метров. Она упала на поле неподалеку от церкви Тандергарт, в четырех километрах от Локерби. В результате падения образовалась воронка диаметром 44 метра.
Расследование, проведенное шотландской полицией совместно с ФБР, показало, что за терактом стояли начальник службы безопасности авиакомпании "Lybian Arab Airlines" Абдельбасет аль-Меграхи и представитель авиакомпании в Мальте аль-Амин Халиф Фимах. После этого Совбез ООН ввел международные санкции против Ливии.
Только в 1999 году ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился выдать подозреваемых, которых судили на американской военной базе по шотландским законам. Фиам был оправдан, а аль-Меграхи приговорен к пожизненному заключению.
В 2003 году режим Каддафи официально признал ответственность Ливии за теракт над Локерби.
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Происшествия , Фото , Муаммар Каддафи , Boeing , ФБР , Совбез ООН , Локерби , Шотландия
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