Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят

В Башкирии освободят двух из трех подозреваемых в изнасиловании дознавателя из Уфы

Экс-начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева могут отпустить из-под стражи уже в декабре. Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник, близкий к материалам дела.

Ранее действия и перемещения бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе , восстановили по камерам видеонаблюдения. Как сообщают СМИ, 51-летний бывший начальник Уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев в вечер совершения преступления был дома. Около 22:30 его приезд зафиксировала камера наружного наблюдения.

Также адвокат Салавата Галиева заявил, что у его подзащитного есть алиби. По его словам, подозреваемого в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не было на месте преступления. Друг экс-полицейского Андрей Шрухин утверждает, что полковник находился в кафе «Отдых» с половины десятого до полуночи и к приятелям он не возвращался. Домой его отвез водитель.