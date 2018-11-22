Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят

Экс-начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева могут отпустить из-под стражи уже в декабре. Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник, близкий к материалам дела.
Ранее действия и перемещения бывших полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, восстановили по камерам видеонаблюдения. Как сообщают СМИ, 51-летний бывший начальник Уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев в вечер совершения преступления был дома. Около 22:30 его приезд зафиксировала камера наружного наблюдения.
Также адвокат Салавата Галиева заявил, что у его подзащитного есть алиби. По его словам, подозреваемого в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не было на месте преступления. Друг экс-полицейского Андрей Шрухин утверждает, что полковник находился в кафе «Отдых» с половины десятого до полуночи и к приятелям он не возвращался. Домой его отвез водитель.
Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель, по версии следствия, подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых задержаны и уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции». Им избрана мера пресечения на время следствия в виде заключения под стражу на 2 месяца.