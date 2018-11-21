Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр

Миллионер убил свою подругу

40-летний миллионер Джон Бродхерст убил свою 26-летнюю подругу Натали Коннолли во время БДСМ-игр.

Девушка была найдена мертвой в доме стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов в Кинвере, Великобритания , 18 декабря 2016 года.

Как сообщает Daily Mail, Джон Бродхерст избил Коннолли во время мазохистских игр и оставил ее истекать кровью под лестницей. Миллионер отрицает свою вину в убийстве и утверждает, что лишь исполнял мазохистские пожелания любовницы.

Оставив девушку умирать под лестницей, Бродхерст поднялся наверх и лег спать. На утро мужчина нашел любовницу мертвой и вызвал полицию.

Эксперты обнаружили на теле девушки множество травм, которые мужчина нанес ей во время сексуального акта.

Во время происшествия пара находились под воздействием алкоголя и наркотиков.

Судебный процесс по этому делу продолжается.