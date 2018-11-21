Ещё
Сама попросила: Миллионер убил подругу во время БДСМ-игр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия приготовилась к валютной войне
Россия приготовилась к валютной войне

Миллионер убил свою подругу 

Рамблер 57 минут назад
40-летний миллионер Джон Бродхерст убил свою 26-летнюю подругу Натали Коннолли во время БДСМ-игр.
Девушка была найдена мертвой в доме стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов в Кинвере, Великобритания, 18 декабря 2016 года.
Как сообщает Daily Mail, Джон Бродхерст избил Коннолли во время мазохистских игр и оставил ее истекать кровью под лестницей. Миллионер отрицает свою вину в убийстве и утверждает, что лишь исполнял мазохистские пожелания любовницы.
Оставив девушку умирать под лестницей, Бродхерст поднялся наверх и лег спать. На утро мужчина нашел любовницу мертвой и вызвал полицию.
Эксперты обнаружили на теле девушки множество травм, которые мужчина нанес ей во время сексуального акта.
Во время происшествия пара находились под воздействием алкоголя и наркотиков.
Судебный процесс по этому делу продолжается.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе74
«Истинные финны» захотели кусочек России325
Пока вы спали: Россию покарают за «чрезмерные инспекции»56
Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились83
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой24
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
03:12
Россиян предупредили о снежном шторме
Погода Общество
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
00:34
Ученые впервые изнутри «увидели» работу машины «Энигмы»
Наука и техника Наука
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
10:19
Названа роль россиянина Прокопчука в Интерполе
В мире
02:11
Мать «пьяного мальчика» напугали новой расправой
Происшествия
02:48
Решена судьба поэта-каннибала
Происшествия
00:38
«С-400 — дело решенное»
Оружие Ближний Восток
04:27
Москвичей предупредили о лжесотрудниках Мосэнергосбыта
Новости Москвы Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение