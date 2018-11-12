Ад в Калифорнии

Лесные пожары в Калифорнии

В Калифорнии свыше трех десятков человек погибли в пламени бушующих пожаров. Более 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Пожары в Калифорнии признаны самыми разрушительными в истории штата. 10 ноября президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации.

Массово покидают свои дома жители Малибу, Вентуры и Лос-Анджелеса. Тем временем, спасатели говорят, что для полной ликвидации пожара им понадобятся не менее трех недель.

В результате лесных пожаров в Калифорнии был уничтожен городок Ранчо Парамаунт, где снимали сериал «Мир Дикого Запада», пишет Variety.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил город Парадайс в Калифорнии.