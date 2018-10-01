Смертельное землетрясение

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели более 1200 человек. Об этом говорят данные Национального агентства по поиску и спасению. Число погибших может значительно возрасти, когда спасатели доберутся до заблокированного в настоящее время населенного пункта Дунгала, который располагался близко к эпицентру землетрясения.