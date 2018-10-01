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Смертельное землетрясение
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Смертельное землетрясение 

Рамблер 1 час назад
Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси привели к гибели более 1200 человек. Об этом говорят данные Национального агентства по поиску и спасению. Число погибших может значительно возрасти, когда спасатели доберутся до заблокированного в настоящее время населенного пункта Дунгала, который располагался близко к эпицентру землетрясения.
28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Затем на территории страны произошла серия землетрясений магнитудой 5,8, в результате чего на индонезийский остров Сулавеси обрушилось цунами высотой до 2 метров. Оно стало причиной многочисленных жертв и массовых разрушений. По сообщению дипмиссии РФ в стране, россиян среди погибших нет. Ростуризм призвал не ездить в сейсмоопасные районы страны.
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