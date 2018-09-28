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Люди сварились в кипятке в центре Петербурга
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Люди сварились в кипятке в центре Петербурга 

Рамблер 20 минут назад
В результате прорыва трубы в Санкт-Петербурге погибли два человека, сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах.
По его словам, инцидент произошел сегодня ночью на Измайловском проспекте. Прорыв трубы с горячей водой стал причиной провала грунта, из-за чего под землей оказались два автомобиля. Кроме того, вырвавшийся из трубы кипяток начал течь в расположенное поблизости подвальное кафе, в результате чего погибли двое его посетителей.
На месте аварии уже побывали коммунальщики, которые отключили поврежденный трубопровод, а также спасатели, которые эвакуировали посетителей кафе и обнаружили погибших. Сейчас на месте работают следователи.
Петербургское издание «78» сообщает, что эвакуационный выход из кафе был ограничен решеткой и закрыт на замок.
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