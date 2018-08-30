Реутов пылает 

В подмосковном Реутове вспыхнул пожар. Сообщается, что горит теннисный клуб. По предварительным данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
1/9 В подмосковном Реутове вспыхнул пожар. Сообщается, что горит теннисный клуб
Фото:
instagram.com/reutovtv_official
2/9 На данный момент информации о пострадавших не поступало
Фото:
instagram.com/katya_acid
3/9 По предварительным данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, передает сетевое издание m24.ru
Фото:
instagram.com/saneksankovich
4/9 По словам очевидцев, горит здание, которое находится на Лесной улице
Фото:
instagram.com/krasanebes
5/9 Как рассказал газете "Реут" находившийся в момент возгорания в клубе тренер Сармат, в здании были, кроме него, только охранник и уборщица. По его мнению, загорелась крыша - сверху что-то потекло. Двери заблокировались, мужчинам пришлось выбить выход огнетушителем
Фото:
.instagram.com/d.kobkov
6/9
Фото:
instagram.com/domkomfort.msk
7/9
Фото:
instagram.com/_tanuschka05_
8/9
Фото:
instagram.com/i_love_msk
9/9
Фото:
instagram.com/uty_putyy
В подмосковном Реутове вспыхнул пожар. Сообщается, что горит теннисный клуб.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, передает сетевое издание m24.ru.
По словам очевидцев, горит здание, которое находится на Лесной улице.
Как рассказал газете "Реут" находившийся в момент возгорания в клубе тренер Сармат, в здании были, кроме него, только охранник и уборщица. По его мнению, загорелась крыша — сверху что-то потекло. Двери заблокировались, мужчинам пришлось выбить выход огнетушителем.