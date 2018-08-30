Реутов пылает 

5/9 Как рассказал газете "Реут" находившийся в момент возгорания в клубе тренер Сармат, в здании были, кроме него, только охранник и уборщица. По его мнению, загорелась крыша - сверху что-то потекло. Двери заблокировались, мужчинам пришлось выбить выход огнетушителем

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