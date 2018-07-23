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Загадочная гибель игроков КВН
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Загадочная гибель игроков КВН 

Рамблер 1 час назад
В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН Данияр Алимбаев. За последние несколько месяцев по разным причинам скончались несколько игроков Клуба весёлых и находчивых.
1/12  Бывшего участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Это произошло в ночь на 21 июля, артиста ударили ножом в ногу
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2/12  По словам друзей погибшего, около одного из местных баров произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил его ножом в ногу. Данияра отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего
Фото:
3/12  Данияру Алимбаеву было 32 года. У него остались жена и четверо детей
Фото:
4/12  Это далеко не первая трагедия, которая произошла с игроками КВН за последнее время. Игрок команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов покончил с собой в возрасте 34 лет. О самоубийстве стало известно в начале июля
Фото:
5/12  Незадолго до смерти мужчина серьезно поссорился со своей девушкой. Аслан избил ее и выбежал из дома. Когда подруга отправилась его искать, то нашла тело около гаражей
Фото:
6/12  Участник КВН, "Comedy баттл" и шоу "Открытый микрофон" Андрей Жмакин скончался в апреле этого года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность
Фото:
7/12  Жмакин скончался прямо на улице, потеряв сознание. Причем раньше он никогда не жаловался на здоровье
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8/12  Член команды КВН "НАТЕ" из Краснодарского края, 21-летний Сергей Баленко, ушел из жизни 19 января 2018 года
Фото:
9/12  После его смерти в СМИ стали активно распространяться слухи о самоубийстве. Однако, как позже рассказали коллеги юмориста по команде, у него были большие проблемы со здоровьем и врачи попросту не успели помочь
Фото:
10/12  Известный кавээнщик и член команды «НГУ» Владимир Дуда скончался в январе этого года в Новосибирске. Дуда был членом и капитаном команды «НГУ», которая три раза становилась чемпионом высшей лиги КВН — в сезонах 1987/88, 1991 и 1993 годов
Фото:
11/12  Врачи назвали причиной смерти Дуды инсульт
Фото:
12/12  Известный кавээнщик, генеральный директор "Уральских пельменей" 42-летний Алексей Лютиков в августе 2016 года был найден мёртвым в номере отеля в Екатеринбурге. Как выяснили судмедэксперты, Лютиков умер из-за проблем с сердцем
Фото:
Бывшего участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Это произошло в ночь на 21 июля, артиста ударили ножом в ногу.
По словам друзей погибшего, около одного из местных баров произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил его ножом в ногу. Данияра отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.
По факту случившегося ведется расследование, задержаны трое подозреваемых, они местные жители.
32-летний Алимбаев выступал в сборной команды Актобе по КВН. У него остались жена и четверо детей.
За последние несколько месяцев по разным причинам скончались несколько игроков Клуба весёлых и находчивых.
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