Загадочная гибель игроков КВН 

Бывшего участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Это произошло в ночь на 21 июля, артиста ударили ножом в ногу.
По словам друзей погибшего, около одного из местных баров произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил его ножом в ногу. Данияра отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего.
По факту случившегося ведется расследование, задержаны трое подозреваемых, они местные жители.
32-летний Алимбаев выступал в сборной команды Актобе по КВН. У него остались жена и четверо детей.
За последние несколько месяцев по разным причинам скончались несколько игроков Клуба весёлых и находчивых.