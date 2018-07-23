Загадочная гибель игроков КВН 

1/12 Бывшего участника сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Это произошло в ночь на 21 июля, артиста ударили ножом в ногу Фото: vk.com

2/12 По словам друзей погибшего, около одного из местных баров произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил его ножом в ногу. Данияра отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти. Он потерял много крови», — рассказал друг погибшего Фото: vk.com

3/12 Данияру Алимбаеву было 32 года. У него остались жена и четверо детей Фото: vk.com

4/12 Это далеко не первая трагедия, которая произошла с игроками КВН за последнее время. Игрок команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов покончил с собой в возрасте 34 лет. О самоубийстве стало известно в начале июля Фото: Константин Фарниев/Facebook.com

5/12 Незадолго до смерти мужчина серьезно поссорился со своей девушкой. Аслан избил ее и выбежал из дома. Когда подруга отправилась его искать, то нашла тело около гаражей Фото: public domain

6/12 Участник КВН, "Comedy баттл" и шоу "Открытый микрофон" Андрей Жмакин скончался в апреле этого года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность Фото: instagram/zhmakinandrey

7/12 Жмакин скончался прямо на улице, потеряв сознание. Причем раньше он никогда не жаловался на здоровье Фото: instagram/zhmakinandrey

8/12 Член команды КВН "НАТЕ" из Краснодарского края, 21-летний Сергей Баленко, ушел из жизни 19 января 2018 года Фото: instagram.com/funnyalcoholic

9/12 После его смерти в СМИ стали активно распространяться слухи о самоубийстве. Однако, как позже рассказали коллеги юмориста по команде, у него были большие проблемы со здоровьем и врачи попросту не успели помочь Фото: instagram.com/funnyalcoholic

10/12 Известный кавээнщик и член команды «НГУ» Владимир Дуда скончался в январе этого года в Новосибирске. Дуда был членом и капитаном команды «НГУ», которая три раза становилась чемпионом высшей лиги КВН — в сезонах 1987/88, 1991 и 1993 годов Фото: Время 4

11/12 Врачи назвали причиной смерти Дуды инсульт Фото: «НГУ в лицах»/faces.nsu.ru